Frosinone-Cosenza oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Tutto pronto per il match amichevole tra Frosinone e Cosenza, in programma alle 18:00 di sabato 5 agosto nella cornice dello stadio Benito Stirpe. Un match impegnativo per i ciociari, che l’anno scorso in Serie B ha battuto il Cosenza nel match di andata, salvo poi subire un inaspettato stop in casa. Adesso i ciociari di Eusebio Di Francesco cercano buone indicazioni sul piano del gioco e della forma fisica. Al momento non risulta esserci una copertura tv o streaming per il match, ma Sportface.it vi terrà aggiornati su come seguire il test del Frosinone.

