Bayer Leverkusen-Roma oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2022/2023

La Roma cerca la seconda finale europea consecutiva sul campo del Bayer Leverkusen. Dopo l’1-0 dell’andata targato Bove all’Olimpico, la semifinale di Europ League si sposta in Germania dove Josè Mourinho ritrova (seppur non per 90′) Dybala, Smalling ed El Shaarawy. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio. La partita potrà essere seguita su DAZN, Sky Sport Football, Sky Sport (canale 253), e anche in chiaro su Rai 1 in quanto evento di interesse nazionale. Diretta assicurata anche in streaming su DAZN, Sky Go, Rai Play. Sportface.it non vi lascerà soli, con aggiornamenti in tempo reale, la moviola e le parole dei protagonisti.