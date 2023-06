Nba Finals 2023, gara-1 Denver Nuggets-Miami Heat stanotte in tv: data, orario, streaming

di Mattia Zucchiatti 3

Stanotte andrà in scena gara-1 delle Nba Finals tra i Denver Nuggets, campioni della Western Conference e i Miami Heat, vincitori ad Est. Si parte alle 02:30 della notte tra giovedì 1 e venerdì 2 giugno. La serie comincia sul campo della squadra con il miglior record in regular season, cioè i Denver Nuggets. Dopo la grande prova contro i Lakers, Jokic e compagni cercano una buona partenza con la consapevolezza di avere più giorni di riposo nelle gambe rispetto a Miami, reduce dalle fatiche di gara-7 contro i Celtics. Sarà possibile seguire questo primo impegno su Sky, che detiene i diritti della competizione, e in streaming su Sky Go e NOW. Sky Sport inoltre sarà negli Stati Uniti per seguire interamente la serie, con telecronache in diretta, collegamenti quotidiani su Sky Sport 24 e copertura 24 ore su 24 su SkySport.it. Si parte a Denver.