Juventus, Zakaria pronto a tornare. Il saluto al Chelsea sui social: “Periodo difficile”

Denis Zakaria ha pubblicato sui social i propri saluti al Chelsea, squadra che lascia dopo una stagione in prestito costellata di problemi fisici e più in generale davvero poco spazio in campo. Sono 11 le presenze dello svizzero 26enne, che quindi prossimamente farà il suo ritorno alla Juventus almeno formalmente. Chiaro poi che bisognerà capire le intenzioni del club bianconero e dello stesso giocatore, che rivolgendosi ai tifosi del Chelsea scrive: “E’ stato un periodo difficile, ma voi siete sempre stati al mio fianco. Grazie a chi mi ha supportato, concentriamoci sui bei ricordi”.

Il post di Zakaria su Instagram