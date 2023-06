Mondiali Under 20 2023, Uruguay ai quarti di finale: Gambia battuto 1-0

di Michele Muzzarelli 1

L’Uruguay si è qualificato per i quarti di finale del Mondiale Under 20 2023, in corso di svolgimento in Argentina. I sudamericani hanno avuto ragione del Gambia per 1-0, al termine di una partita molto tirata e nervosa. Nel primo tempo un’espulsione per parte, ad opera sempre del Var: al 17′ Mbye lascia il Gambia in 10 per un’entrata molto pericolosa con il piede a martello. Nel recupero della prima frazione però l’arbitro viene nuovamente allertato dal Var per una gomitata che costa il cartellino rosso a Rodriguez tra le proteste generali.

Nel secondo tempo l’Uruguay trova il gol della vittoria al minuto 65, quando Duarte dal limite dell’area trova un sinistro che sorprende il non perfetto portiere del Gambia, Dampha. Gli africani fanno fatica a rendersi pericolosi, l’Uruguay continua ad attaccare senza chiudere la contesa ma alla fine porta a casa il massimo risultato con il minimo sforzo. Ai quarti affronterà gli Stati Uniti, che nel proprio ottavo di finale hanno travolto 4-0 la Nuova Zelanda.