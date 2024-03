Nardi-Goffin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2024

Luca Nardi se la vedrà contro David Goffin nel turno decisivo delle qualificazioni del Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Tornato in campo dopo alcune settimane di pausa in seguito alla trasferta in India, il talento marchigiano prova ad accedere per la prima volta al main draw dell’importante torneo nordamericano. Una convincente affermazione per 6-4 6-0 all’esordio contro il francese Atmane, mentre quest’ogi l’avversario è l’esperto David Goffin. Il belga ha giocato bene bene a Rotterdam ultimamente e si è riavvicinato alla top-100. Due i precedenti: l’azzurro ebbe la meglio nel 2022 in Kazakistan, mentre lo scorso anno Goffin riuscì ad imporsi sul rosso di Roma.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Vavassori e Quinn scenderanno in campo oggi (martedì 5 marzo). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro di giornata sullo Stadium 5 con inizio fissato a partire dalle ore 19.00 italiane (le 10.00 locali). La sfida, trattandosi di una partita del tabellone cadetto, non è prodotta televisivamente. La diretta televisiva del main draw, invece, è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento a stelle e strisce tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà nel dettaglio tutta la manifestazione, fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.