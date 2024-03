Real Sociedad-Psg, Mbappé: “Felici di vittoria e qualificazione, con Luis Enrique va tutto bene”

Kylian Mbappé, man of the match del ritorno degli ottavi di Champions League tra Real Sociedad e Psg, ha commentato il passaggio del turno dei parigini: “Siamo felici di aver ottenuto la vittoria e di aver centrato il nostro obiettivo, ovvero qualificarci ai quarti. Abbiamo preparato bene la gara, riuscendo a sbloccarla presto e non soffrendo nel finale. Eravamo consapevoli che non potevamo rilassarci dopo il 2-0 dell’andata visto che sarebbe bastata una rete per riaprire il confronto“. Sulla doppietta, invece: “Non volevo mandare alcun segnale particolare. Anche se qualcuno pensa che ci sia qualcosa che non va tra me e Luis Enrique, in realtà il nostro rapporto è buono“.