Napoli-Union Berlino, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Napoli-Union Berlino, match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League 2023/2024. Al Maradona gli azzurri vogliono ottenere un’altra vittoria utile per avvicinare, e di molto, la qualificazione agli ottavi di finale, tedeschi in crisi nera da ormai oltre due mesi. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.45 di mercoledì 8 novembre.

Napoli-Union Berlino sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.