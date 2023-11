Diffidati Napoli-Union Berlin: ci sono partenopei a rischio squalifica in vista del Real Madrid?

Tutto pronto per Napoli-Union Berlin, match delle 18:45 di mercoledì 8 novembre e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Dopo la vittoria in Germania, la squadra di Rudi Garcia vuole confermarsi e cercare tre punti che avvicinerebbero gli ottavi di finale. Il secondo posto può essere a portata di mano, ma bisogna vincere prima del confronto contro il Real Madrid al Bernabeu. Una buona notizia però c’è: il Napoli non ha calciatori diffidati contro l’Union Berlin. Un problema in meno per Garcia che contro Bonucci e compagni potrà schierare una formazione senza calcoli sui cartellini gialli. Al contrario un diffidato ce l’ha il Real Madrid, impegnato contro il Braga: Camavinga è l’unico a rischio squalifica per i blancos.