Calendario Mondiali trampolino elastico Birmingham 2023: programma, orari e tv

Il calendario completo dei Mondiali di trampolino elastico di Birmingham 2023, in programma da giovedì 9 a domenica 12 novembre : ecco tutte le informazioni per seguire la manifestazione. Grande attesa per la rassegna iridata che, oltre ai prestigiosi titoli, assegnerà anche le carte olimpiche per Parigi 2024. Infatti, le otto donne e gli otto uomini meglio piazzati nella classifica finale della specialità del trampolino conquisteranno un posto nazione per i prossimi Giochi Olimpici, tenendo però presente il limite di un atleta per genere per ciascun Paese. Al via anche quattro azzurri: Samuele Patisso Colonna, Marco Lavino, Isabella Murgo e Sofia Pellissier.

STREAMING E TV – L’intero evento sarà visibile in diretta streaming gratuitamente su Olympics.com, mentre al momento non è prevista copertura televisiva in Italia. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con cronache e risultati per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari delle gare dei Mondiali di trampolino elastico di Birmingham 2023.

TRAMPOLINO ELASTICO, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT

Calendario Mondiali trampolino di Birmingham 2023

(In grassetto le finali che assegnano le medaglie)

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

10:00-20:30 Trampolino individuale maschile – Qualificazioni 1

10:00-16:00 Tumbling femminile – Qualificazioni 1

11:00-19:30 Trampolino individuale femminile- Qualificazioni 1

16:00-20:30 Doppio mini trampolino maschile – Qualificazioni 1

VENERDI’ 10 NOVEMBRE

10:00 – 14:00 Sincro trampolino maschile – Qualificazioni 1

10:00 – 13:00 Sincro trampolino femminile – Qualificazioni 1

10:00-15:00 Tumbling maschile – Qualificazioni 1

10:00-14:00 Doppio mini trampolino femminile Qualificazioni 1

15:30-16:00 Tumbling femminile – Finale a squadre

16:03-16:33 Doppio mini trampolino maschile – Finale a squadre

17:08-17:38 Doppio mini trampolino femminile – Finale a squadre

17:41-18:11 Tumbling maschile – Finale a squadre

18:45-19:55 Sincro trampolino maschile – Qualificazioni 2

SABATO 11 NOVEMBRE

10:00-11:00 Tumbling femminile – Qualificazioni 2

10:00-11:00 Doppio mini trampolino maschile – Qualificazioni 2

11:00-12:00 Tumbling maschile – Qualificazioni 2

11:00-12:00 Doppio mini trampolino femminile – Qualificazioni 2

12:00-13:00 Trampolino individuale maschile – Qualificazioni 2

12:00-13:00 Trampolino individuale femminile – Qualificazioni 2

13:15-13:45 Doppio mini trampolino maschile – Finale

13:48-14:18 Tumbling femminile – Finale

14:21-14:51 Doppio mini trampolino femminile – Finale

14:54-15:24 Tumbling maschile – Finale

16:15-17:00 Trampolino femminile – Finale a squadre

17:03-17:48 Trampolino maschile – Finale a squadre

DOMENICA 12 NOVEMBRE

12:00-12:30 Sincro trampolino femminile – Finale

12:33-13:03 Sincro trampolino maschile – Finale

13:10-13:40 Trampolino individuale femminile – Finale (qualificazione olimpica)

13:43-14:13 Trampolino individuale maschile – Finale (qualificazione olimpica)

15:03-16:39 All-around squadre miste – Finale