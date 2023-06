Napoli-Sampdoria, Spalletti in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sampdoria oggi in tv: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. L’allenatore di Certaldo è giunto alla sua ultima conferenza pre-partita da tecnico azzurro e così sale a mille l’attesa per conoscere le sue parole al Konami Center di Castel Volturno. Si parte alle ore 17 di sabato 3 giugno, diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, diretta testuale su Sportface.

SEGUI LA DIRETTA