LIVE – Napoli-Sampdoria, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Sampdoria. Il tecnico partenopeo parlerà per l’ultima volta da allenatore degli azzurri alla vigilia di una partita che chiude una stagione formidabile ma che va in archivio con l’amaro in bocca di non proseguire insieme. C’è pertanto grande attesa a Castel Volturno per questo appuntamento fissato alle ore 17 di sabato 3 giugno.

