Il live in diretta di Napoli-Reggio Emilia, sfida valida per la 10^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Nuovo appuntamento casalingo per la formazione di coach Valli che, dopo aver tenuto testa per gran parte della partita contro la capolista Trento, va ancora alla caccia del primo successo stagionale. Di fronte una squadra in salute, reduce da tre vittorie consecutive in campionato, nonostante in settimana sia arrivato un KO in Champions League. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 8 dicembre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Napoli-Reggio Emilia aggiornato in tempo reale.

NAPOLI-REGGIO EMILIA 76-84

FINE PARTITA – Reggio Emilia batte Napoli 84-76.

40′ – Bentil fallisce la tripla del -3. Si spengono le speranze dei partenopei.

40′ – 1/2 ai liberi per Cheatham. +6 Reggio Emilia, time out Napoli. 76-82

40′ – Woldetensae e Bentil permettono a Napoli di accorciare e crederci, 76-81.

40′ – A segno dalla lunetta sia Treier che Gombauld. Vittoria sempre più vicina per gli ospiti, 72-80.

39′ – Bentil invece fa 1/2. 70-78

38′ – Winston fa 2/2 ai liberi. 69-78

38′ – Time out Reggio Emilia con 2’19” da giocare.

37′ – Tripla di Pangos! 69-76

37′ – Uglietti! +10 Reggio Emilia, 66-76

36′ – De Nicolao non sbaglia in lunetta, ma gli ospiti rispondono con Cheatham e Barford. Time out Napoli. 66-74

35′ – Canestro di Barford, che si conferma il miglior marcatore di giornata. 64-70

35′ – Bentil realizza entrambi i liberi e regala speranza alla squadra di casa. 64-68

34′ – Faried risponde a De Nicolao. Time out Napoli, 62-68

34′ – Uglietti da tre! 60-66

33′ – Altra tripla di Bentil! -3, 60-63

33′ – Tripla di Bentil; Napoli ci crede. 57-63

32′ – Barford risponde al gioco da tre punti di Treier. 54-63

31′ – Barford a bersaglio da tre! +10 Reggio Emilia, 51-61

FINE TERZO QUARTO (51-58)

29′ – Si segna solo dalla lunetta in questa fase di gioco. 50-56

27′ – 4 punti per De Nicolao. Napoli accorcia le distanze. 48-54

26′ – Treier perfetto in lunetta. 44-54

26′ – Scatenato Barford! Arresto e altra tripla. 42-54

25′ – -8 Napoli grazie al canestro di Treier e alla tripla di Woldetensae. Ma è ancora Barford ad andare a segno dall’arco e riportare gli ospiti sul +11. 40-51

24′ – Gombauld fa 2/2 ai liberi. 35-48

23′ – Una tripla per parte: Barford risponde a Woldetensae. 35-46

21′ – Napoli riparte col piglio giusto: Bentil e Toté per il -9. 32-41

FINE SECONDO QUARTO (28-41)

20′ – A segno Winston nel finale. 28-41

20′ – Faried non sbaglia in lunetta. Sono i suoi primi punti in Serie A. 27-39

19′ – La squadra di casa torna a muovere il punteggio dopo un parziale di 16-0 e lo fa grazie a Pangos. 27-37

19′ – 2/2 ai liberi per Gombauld. Black out totale per Napoli, che non segna più. 25-37

18′ – Winston a segno in penetrazione, Gombauld in contropiede. 25-35

16′ – Gli ospiti incrementano il vantaggio grazie a Cheatham e Uglietti. 25-31

15′ – A bersaglio Winston. Time out Napoli, 25-27.

14′ – Winston e Grant ristabiliscono la parità. Reggio Emilia impatta sul 25-25.

13′ – Canestro di Grant, ma subito dopo arriva la tripla di Treier. 25-21

12′ – Bentil non tradisce dalla lunetta. Parziale di 10-0 in favore dei partenopei. 22-18

11′ – Tripla di Pangos e sorpasso Napoli. 20-18

FINE PRIMO QUARTO (17-18)

10′ – Ancora Treier a segno nel finale. 17-18

10′ – Treier da tre! Napoli torna ad un solo possesso di ritardo. 15-18

9′ – Uglietti risponde a Manning Jr. 12-17

8′ – Tripla di Grant. 10-15

7′ – Schiacciata di Toté ad accorciare le distanze. 10-11

6′ – Tripla di Winston, che poi va a segno anche dalla lunetta. 8-11

5′ – Pangos! +2 Napoli. 8-6

4′ – Gombauld riporta avanti Reggio. 5-6

3′ – Napoli reagisce con la tripla di Copeland e il canestro di Bentil. 5-4

2′ – Barford-Faye! Gli ospiti partono forte. 0-4

1′ – Si comincia, buon divertimento!

11.55 – Amici di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Reggio Emilia. A breve la palla a due del match.