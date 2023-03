Napoli-Lazio domani in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

La Lazio farà visita al Napoli capolista domani sera, venerdì 3 marzo, alle 20:45, nella cornice dello stadio Maradona. La venticinquesima giornata si apre con il big match tra Spalletti e Sarri. L’allenatore partenopeo cerca l’ennesima vittoria della stagione per blindare ulteriormente il primato in classifica, mentre il tecnico biancoceleste proverà a rovinare la festa e a strappare tre punti chiave per la zona Champions. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti del caso nell’arco dei novanta minuti più recupero. Occhi poi sugli approfondimenti, la moviola e le parole dei protagonisti.