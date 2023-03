Sport in tv oggi, giovedì 2 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e gli orari di tutto lo sport sport in tv che andrà in scena nella giornata di giovedì 2 marzo 2023. Il piatto forte della giornata è senza dubbio il Clasico di Copa del Rey, con Real e Barcellona in campo per la gara d’andata. Torna il biathlon dopo i Mondiali per le ultime gare di Coppa del Mondo di questa stagione. Proseguono anche i Mondiali di sci nordico e delle altre discipline tra Planica e Bakuriani. E come sempre tanto tennis. Di seguito il programma completo.