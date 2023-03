Tennis, Nadal ancora fuori: “Non so quando tornerò”

“In Australia ho avuto un crollo molto forte purtroppo, ci vuole tempo. Sto lavorando il più possibile ogni giorno per cercare di recuperare nel miglior modo possibile. Vedremo giorno per giorno”. Queste le parole di Rafael Nadal sullo stop che lo tiene lontano dai campi da tennis dagli Australian Open. Il tennista spagnolo, presente al Bernabeu per la sfida di Coppa del Re tra Real Madrid e Barcellona, preferisce non fissare una data di rientro, viste le condizioni molto complesse di un fisico non più giovanissimo: “Non ho più 20 anni. Quando hai la mia età ti stanchi. Mi alleno 15 o 20 minuti al giorno in accademia, in modo che il braccio non si sforzi. Non so se tornerò a Montecarlo, a Barcellona o a Madrid, ma quando sarò lì voglio giocare e appena posso ci sarò subito“.