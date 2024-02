Napoli-Genoa, Mazzarri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo la sconfitta subita nello scorso turno con il Milan, vuole provare a rialzare la testa nel match contro il Genoa valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I campioni d’Italia hanno assolutamente bisogno di vincere per rientrare nella corsa per la qualificazione alla Champions League. Il tecnico del club partenopeo Walter Mazzarri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 16 febbraio alle ore 12:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.