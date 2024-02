Verona-Juventus, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo essere scesa in campo lunedì contro l’Udinese, vuole conquistare una vittoria contro l’Hellas Verona nel match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il club piemontese è ancora in lotta per lo Scudetto e spera di restare in corsa fino alla fine per coltivare il sogno tricolore Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 16 febbraio alle ore 11:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.