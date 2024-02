Prosegue il nuoto in vasca ai Mondiali di Doha 2024. Un altro pass per Parigi assegnato con la 4×200 maschile che, grazie al 7:08.40 del quartetto Ragaini, Di Cola, De Tullio, Megli, fa segnare il terzo tempo complessivo. Lorenzo Zazzeri tocca il tempo limite per le Olimpiadi nei 50 stile, ma dovrà aspettare le semifinali per avere la certezza del pass. Il “problema” sarebbe Deplano, 12° complessivo in batteria, che, se in semifinale dovesse chiudere davanti e con un tempo migliore a quello di batteria di Zazzeri, costringerebbe il connazionale a rimandare a Riccione la caccia al pass. Se invece Zazzeri dovesse chiudere davanti a Deplano in semifinale, indipendentemente dal tempo, staccherebbe il pass per Parigi. Qualificazioni praticamente ipotecata per l’azzurro che, a meno di sorprese, oggi pomeriggio dovrebbe avere l’ufficialità. Bene anche Gianmarco Sansone, che entra in semifinale nei 100 farfalla maschili con l’11° tempo (52.46). Simona Quadarella in scioltezza negli 800 metri. La romana tocca in 8:27.80 centrando una qualificazione agevole alle semifinali.

RISULTATI OGGI

ITALIANI IN GARA OGGI

CALENDARIO MONDIALI

COME VEDERE GARE IN TV

ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano accedono alle semifinali dei 50 stile libero maschili. I due azzurri chiudono rispettivamente secondo e quarto nell’11ª batteria. Grande prova di Zazzeri, che ottiene il sesto posto complessivo in 21.85. Arrivo leggermente più in affanno per Deplano, che tocca in 21.98. I 16 semifinalisti di oggi pomeriggio, in ordine di tempo, saranno McEvoy, che stamattina ha letteralmente volato nuotando in 21.13, Bukhov (21.56), Gkolomeev (21.70), Andrew (21.78), Ho (21.83), Zazzeri (21.85), Cooper (21.86), Proud (21.88), Simons (21.89), Ji (21.93), Carter (21.95), Deplano (21.98), Seeliger (21.99), King (22.03), Barna (22.05) e Dusa (22.12).

La staffetta 4×200 maschile chiude con il terzo tempo combinato nelle batterie. Il quartetto Ragaini, Di Cola, De Tullio, Megli, in ordine di frazione, fa segnare un bel 7:08.48 che vale anche la qualificazione a Parigi 2024. Gli azzurri ora proveranno a dare battaglia in finale a Cina (7:06.93) e Corea del Sud (7:07.61). Le altre finaliste sono Grecia (7:09.90), Lituania (7:09.97), Gran Bretagna (7:10.15), Spagna (7:10.63) e Stati Uniti (7:10.70).

Simona Quadarella in controllo negli 800 stile libero femminili. La romana nuota in 8:27.80 e chiude con il secondo tempo combinato. Miglior tempo per Gose (8:26.49). Le altre 14 qualificate sono Fairweather (8:28.15), Thomas (8:29.30), Hein (8:29.44), Kesely (8:32.88), Melverton (8:35.22), Kajmoto (8:35.25),

Un ottimo Gianmarco Sansone si qualifica alle semifinali dei 100 farfalla maschili. L’azzurro è sesto nella sua batteria e chiude con l’11° tempo combinato (52.46), nonostante un errore nel tocco all’arrivo. I 16 semifinalisti di oggi pomeriggio saranno, in ordine di tempo, Matsumoto (51.60), Mussin (51.75), Harting (51.94), Majerski (51.96), Le Clos (52.04), Miladinov (52.10), Molla Yanes (52.12), Casas (52.21), Jaskiewicz (52.31), Gonche (52.44), Sansone (52.46), Arias Gonzalez (52.72), Gracik (52.77), Leong Xin Ren (52.78), Matic (52.81) e Usmonov (52.83).

Curzan domina le batterie dei 200 dorso femminili. L’americana passeggia e chiude con il primo tempo combinato (2:10.50). Le altre 15 qualificate, in ordine di tempo, sono Barclay (2:10.82), Georgieva (2:10.86), Szabo (2:10.95), Shkurdai (2:11.34), Molnar (2:11.35), Bernat (2:11.51), Piskorska (2:11.65), Gorbenko (2:11.78), Sun (2:11.79), Colbert (2:12.08), Zamorano Zan (2:12.55), Bognar (2:12.56), Wilm (2:12.67), Cheung (2:13.11) e Pearse (2:13.26).

Sjoestroem di un’altra categoria nelle batterie dei 50 farfalla femminili. La svedese nuota in 24.88 rifilando più di mezzo secondo a Henique, secondo tempo complessivo in 25.44. Le semifinaliste di oggi pomeriggio, in ordine di tempo, saranno Sjoestroem (24.88), Henique (25.44), Gallagher (25.69), Osman (25.88), Perkins (25.89), Kohler (25.92), Busch (25.93), Hansson (25.98), Throssell (26.04), Yu (26.06), Klancar (26.07), De Waard (26.13), Ntountounaki (26.26), Kuliashova (26.32), Spodarenko (26.38) e Peda (26.44).