Napoli-Frosinone, programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Napoli-Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Maradona gli azzurri, reduci da una vittoria in campionato, sfidano i ciociari – sconfitti all’ultimo minuto nell’ultimo turno di Serie A – per un posto ai quarti di finale, dove sfideranno una tra Juventus e Salernitana. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di martedì 19 dicembre.

Napoli-Frosinone sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.