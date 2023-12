Chelsea-Newcastle oggi in tv: canale, orario e streaming Carabao Cup 2023/2024

Il Chelsea ospita il Newcastle a Stamford Bridge ai quarti di finale di Carabao Cup 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di oggi, martedì 19 dicembre. La squadra di Mauricio Pochettino cerca autostima in Coppa di Lega dopo un inizio di stagione che vede i Blues lontani dai piani alti di Premier League. Solo decimo posto per Mudryk e compagni con 22 punti, sette in meno del Newcastle. I Magpies nel quarto turno hanno superato il Manchester United con un netto 0-3 a Old Trafford e hanno battuto 4-1 i Blues a fine novembre in Premier. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn con telecronaca di Edoardo Testoni.