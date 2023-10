Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia oggi in conferenza stampa: programma, orario, tv e streaming

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa oggi in tv nell’antivigilia di Napoli-Fiorentina: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il mister francese dopo la sconfitta lottata contro il Real Madrid presenterà con due giorni di anticipo il posticipo di domenica sera contro i viola di Vincenzo Italiano, reduci dall’impegno di giovedì in Europa League. Sarà possibile seguirla in diretta sul canale Youtube della società partenopea a partire dalle 13:30.