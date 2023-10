Inghilterra, Southgate contro il VAR: “Cosa è davvero cambiato? La gente va allo stadio e non sa cosa succede”

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, Gareth Southgate, si scaglai contro il VAR nei giorni successivi all’errore durante la sfida tra Tottenham e Liverpool. “Da bambino sono cresciuto consapevole che la decisione dell’arbitro fosse definitiva. Potevi essere d’accordo o meno, ma si doveva andare avanti”, ha detto Southgate. Ciononostante il ct ammette che è improbabile che il calcio “torni a un mondo in cui non abbiamo la tecnologia come parte del processo decisionale”.

Elaborando i suoi sentimenti nei confronti del VAR, Southgate ha aggiunto: “Tutto quello che direi è che tutti andavano al pub e si lamentavano dell’arbitro e continuano ad andare al pub e si lamentano dell’arbitro. Quindi non sono sicuro cosa sia stato risolto, davvero”. “Quando vado alle partite sono sempre consapevole che le uniche persone che non sanno cosa sta succedendo sono quelle che hanno pagato per assistere all’incontro. Lo trovo davvero difficile. Sono seduto nello stadio accanto alla gente e sono fortunato perché normalmente ricevo un biglietto gratuito e le altre persone pagano un sacco di soldi e non ne hanno la minima idea o sono al telefono con qualcuno a casa per chiedere cosa sta succedendo”, spiega Southgate. “So che se non l’avessimo la gente tornerebbe a dire ‘beh, questo potrebbe si sarebbe potuto risolvere’, ma quando sono negli stadi la mia sensazione è che nessuno voglia necessariamente 14 minuti di recupero per una decisione da parte di qualcosa visto come esterno al campo”.