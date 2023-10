PSG: Dembelé, Hakimi, Kurzawa e Kolo Muani squalificati con sospensione della pena dopo insulti al Marsiglia

Sono stati graziati Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani e Layvin Kurzawa in seguito all’interogatorio svolto dalla Commissione disciplinare della Ligue 1. I quattro giocatori del PSG sono stati squalificati con sospensione della pena dopo essere stati filmati mentre insultavano gli avversari mentre festeggiavano dopo la vittoria per 4-0 contro il Marsiglia. La partita al Parco dei Principi è stata segnata anche dai cori omofobi di alcuni tifosi del Paris Saint-Germain che hanno preso di mira i giocatori del Marsiglia. Di conseguenza, giovedì sera la Lega ha ordinato la chiusura della tribuna di Auteuil per due partite, di cui una sospesa.