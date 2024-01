Napoli-Fiorentina, Mazzarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 15:00 di oggi, mercoledì 17 gennaio Walter Mazzarri interverrà in conferenza stampa a Riyadh alla vigilia di Napoli-Fiorentina, semifinale di Supercoppa Italiana 2024. In palio c’è il pass contro una tra Inter e Lazio. Dopo la vittoria all’ultimo respiro sulla Salernitana, Mazzarri vuole regalarsi una nuova occasione di vincere un trofeo con il Napoli, a undici anni di distanza dalla Coppa Italia vinta coi partenopei. Giovedì sera (ore 20) il fischio d’inizio. Alla vigilia Mazzarri presenterà una sfida che può rappresentare una svolta in una stagione fin qui complicata e ricca di difficoltà. Potrete seguire le parole del tecnico partenopeo in diretta sul canale Youtube del Napoli e su Radio TV Serie A. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dalle 15:00.

