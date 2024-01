Napoli-Fiorentina, Italiano in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Supercoppa Italiana

La conferenza stampa di Vincenzo Italiano alla vigilia di Napoli-Fiorentina, semifinale della Supercoppa Italiana, sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico dei viola parlerà alle ore 16 di mercoledì 17 gennaio in Arabia Saudita, dove i toscani cercano il pass per la finale in questo torneo al quale partecipano in virtù della finale di Coppa Italia dello scorso anno. Diretta integrale sul canale Youtube della Lega Serie A, possibile la trasmissione sui canali della Fiorentina. Diretta scritta, infine, su Sportface.

