Profilo fake procuratore Figc sfotte Mourinho, Luca Scarpa presenta denuncia

“Vendesi Vespa per fine vacanze romane. Telefonare ore pasti, chiedere di Mou”. Lo sfottò social si riferisce al murales di José Mourinho su una Vespa Special ai tempi del suo approdo alla Roma, ma la frase ironica dopo l’esonero dello Special One sta girando come se fosse un post di Luca Scarpa, sostituto della Procura Figc. Si tratta però come ampiamente dimostrato di un profilo fake, fotomontaggio nemmeno troppo riuscito. E secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, lo stesso Scarpa procederà a sporgere querela contro ignoti.