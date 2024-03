Brindisi-Virtus Francavilla oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Brindisi-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Derby pugliese delicatissimo allo stadio Fanuzzi: padroni di casa ultimissimi e ormai condannati alla retrocessione, viceversa gli ospiti sono terzultimi e stanno lottando per la miglior posizione possibile agli inevitabili playout per giocarsi poi la salvezza. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 30 marzo, diretta tv su Sky Sport 257, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.