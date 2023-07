Calendario amichevoli estive oggi giovedì 20 luglio: programma, orari e diretta tv

Con ormai tutte le 20 squadre di Serie A che hanno iniziato la preparazione estiva in vista della stagione 2023/2024, iniziano anche i primi test amichevoli. Tanta carne al fuoco in questo giovedì 20 luglio, con ben sette squadre di Serie A che scendono in campo. E tante big come Napoli e Milan al primo appuntamento di quest’estate. Di seguito il programma completo odierno.

Amichevoli giovedì 20 luglio

Ore 17.00 – Atalanta-Rappresentativa Val Seriana

Ore 17.00 – Milan-Lumezzane (Diretta Sky e Dazn)

Ore 17.00 – Verona-Top 22 Calcio Veronese

Ore 18:00 – Lazio-Primorje (Diretta Lazio Style Channel)

Ore 18.00 – Napoli-Anaune Val di Non (Diretta Sky)

Ore 18.30 – Empoli-Certaldo (Diretta Facebook Empoli)

Ore 19.00 – Fiorentina-Parma (Diretta Dazn)