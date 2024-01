Lucchese-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale andata Coppa Italia Serie C

Lucchese-Padova sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C 2023/2024. Allo stadio Porta Elisa ci si gioca una porzione di approdo in finale in questo atto primo tra i toscani e gli euganei. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria casalinga nell’ultimo turno di campionato. Chi riuscirà a conquistare il successo? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di mercoledì 24 gennaio, diretta tv su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.