Musetti-Shevchenko in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Musetti affronterà Alexander Shevchenko nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Come incontro di secondo turno, da testa di serie, difficilmente si sarebbe potuto pescare peggio. Il russo nel corso degli ultimi mesi ha avuto una c crescita esponenziale a livello di risultati e ora sembra finalmente pronto per rimanere stabilmente sul circuito maggiore dopo aver faticato un po’ nei primi anni di carriera ad emergere in fretta dai tornei challenger. Anche a Roma contro Sinner ha dimostrato di avere tutte le qualità per giocarsela anche contro giocatori di alta classifica. Musetti sui campi di Parigi si trova alla grande, ma servirà una prestazione di livello per riuscire a superare questo round.

Musetti e Shevchenko scenderanno in campo mercoledì 31 maggio ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino.