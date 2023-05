Bayern Monaco: il difensore francese Pavard sempre più lontano dalla Germania

Dopo la conquista del campionato con il Bayern Monaco, il difensore francese Benjamin Pavard pare intenzionato a voler lasciare la Germania. Secondo quanto riportato da diversi media, la Bild in primis, il 27enne avrebbe già comunicato al club bavarese di voler respirare area nuova. Contratto in scadenza al 2024, il campione del mondo 2018 avrebbe offerte in Spagna, Inghilterra ed Italia. Il tecnico del Bayern Tuchel avrebbe provato insistentemente a farlo desistere, ma la decisione è presa: il suo futuro sarà lontano dalla Germania.