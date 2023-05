Sonego-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Lorenzo Sonego affronterà Ugo Humbert nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Match davvero complesso per il piemontese, che all’esordio ha battuto una testa di serie del tabellone non troppo avezza alla superficie e ora si trova di fronte un giocatore che non è nel seeding, ma è sicuramente una delle mine vaganti di questo torneo. Humbert dopo un 2022 a dir poco disastroso si sta risollevando alla grande in questi primi mesi del 2023 e i due trionfi negli ATP 175 di Cagliari e Bordeaux lo hanno riportato nei primi 40 del mondo e attualmente ha un ranking anche migliore rispetto all’azzurro. In più, avrà il sostegno del pubblico.

Lorenzo proverà a sfruttare i ricordi della vittoria ottenuta lo scorso mese a Monte-Carlo al termine di una partita pazza e durata tre ore, con Humbert che andò ad un passo dal successo prima di cedere 7-5 al terzo.

Sonego e Humbert scenderanno in campo mercoledì 31 maggio ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.