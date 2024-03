Musetti-Shelton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Ben Shelton nel terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Entrambi sono reduci da due vittorie convincenti in due parziali. Il carrarino ha sconfitto il russo Roman Safiullin mentre il giovane bombardiere statunitense ha sbarrato la strada alla wild card spagnola Martin Landaluce. I due si sono incontrati lo scorso giugno sull’erba del Queen’s. In quell’occasione si trattava di un ottavo di finale e Musetti riuscì a prevalere in tre set e dopo una lotta di quasi due ore e mezza. Adesso la situazione, dopo tanti mesi, è radicalmente cambiata, con Shelton che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Per il giovane azzurro, diventato da pochi giorni papà, in caso di exploit ci sarebbe al quarto turno uno tra il veterano transalpino Gael Monfils oppure lo spagnolo Carlos Alcaraz, prima forza del seeding e numero due del ranking mondiale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI