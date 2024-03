Musetti-Shelton in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Ben Shelton nel terzo turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Davvero una bella vittoria per Lorenzo Musetti all’esordio contro il russo Safiullin. Un match sulla carta tutt’altro che semplice, anche per il momento negativo sotto il piano del gioco e dei risultati per l’azzurro. E invece Musetti soprende, ottenendo una vittoria in due set. Ora, però, il tabellone non diventa certo più facile: si troverà di fronte un Ben Shelton voglioso di ottenere un risultato importante nel torneo di casa. Per il vincitore del match in palio un probabile ottavo di finale contro la testa di serie numero uno Carlos Alcaraz.

