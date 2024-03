Arnaldi-Machac tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Matteo Arnaldi sfiderà Tomas Machac nel quarto turno del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Un grandissimo torneo da parte del tennista sanremese negli States. Fils, Bublik e Shapovalov è un ruolino di marcia di un certo livello e ora la chance per conquistare i primi quarti di finale in un Masters 1000 è lì a portata di racchetta. Machac è anche lui un tennista in grande crescita e in ottima forma, ma potrebbe accusare le quasi tre ore e mezza di battaglia per avere la meglio sul solito indomito Andy Murray.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI