Ciclismo, Gand-Wevelgem 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

La campagna delle Classiche del Nord prosegue oggi con la Gand-Wevelgem 2024, consueto appuntamento fiammingo che precede di una settimana il Giro delle Fiandre. Oltre 250 km e nove muri nella seconda parte di gara promettono grande incertezza e spettacolo, in una giornata che vedrà al via corridori del calibro di Mathieu Van der Poel, Jasper Philipsen, Christophe Laporte e Biniam Girmay e tantissimi altri. L’Italia spera soprattutto in Jonathan Milan, apparso in ottima condizione nelle scorse settimane e con i gradi di co-capitano in casa Lidl-Trek insieme a Mads Pedersen. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa al meglio.

GAND-WEVELGEM 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza della corsa dal chilometro zero è prevista per le ore 10:40, mentre l’arrivo in quel di Wevelgem è stato programmato dagli organizzatori intorno alle 16:20 in base a quelle che sono le previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno vedere la Gand-Wevelgem 2024 in diretta tv sui canali Eurosport a partire dalle 14:15, con la possibilità di usufruire anche della diretta streaming su Discovery+, Dazn e Sky Go. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.