Musetti-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Holger Rune nei quarti di finale dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Migliora di partita in partita il feeling con l’erba del giovane talento azzurro, che dopo i quarti a Stoccarda riesce a ripetersi anche nell’importante e prestigioso evento londinese. Di nuovo tra i migliori otto, la scorsa settimana arrivò la sconfitta anche un po’ sfortunata contro Tiafoe, ora di fronte troverà Holger Rune. Il danese sta vivendo un momento certamente positivo, ma è ancora alle sue prime esperienze da professionista sull’erba. Lo scorso anno a Wimbledon perse al primo turno, così come il nostro Lorenzo. Due i precedenti tra Musetti e Rune, entrambi indoor e vinti dal classe ’03 in rimonta.

Musetti e Rune scenderanno in campo venerdì 23 giugno ad orario ancora da definire. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento).