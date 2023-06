Ciclismo, Campionati Italiani 2023 cronometro donne Elite oggi in tv: orari e diretta streaming

I Campionati Italiani 2023 di ciclismo su strada proseguono oggi con la cronometro femminile riservata alla categoria donne Elite, che si sfidano in Trentino su una prova di 25,7 chilometri con partenza e arrivo a Sarche. Si tratta dello stesso percorso della prova maschile: al via sono attese 44 atlete e gli occhi saranno ovviamente puntati su Elisa Longo Borghini, classe 1991 e a caccia della quarta maglia tricolore consecutiva a cronometro e l’ottava della carriera. Tra le avversarie più temibili spiccano Vittoria Guazzini e Marta Cavalli, sul podio con Longo Borghini lo scorso anno. Curiosità anche intorno alla prova di Letizia Paternoster.

ORARI, TV E STREAMING – La cronometro femminile prenderà il via alle ore 14:30, per chiudersi intorno alle 16:00 con l’arrivo delle ultime atlete. Al momento non ci sono notizie di una diretta tv e streaming dell’evento, ma Sportface vi terrà aggiornati su eventuali cambi di palinsesto e in ogni caso vi fornirà risultati e classifiche in tempo reale.