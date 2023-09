Musetti-Rinderknech in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Lorenzo Musetti affronterà Arthur Rinderknech ai quarti di finale dell’ATP 250 di Chengdu 2023, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. Un match tutt’altro che semplice per il tennista cararrino alla ricerca di una semi nel primo dei tre tornei che disputerà in Cina. Quanto mostrato all’esordio contro il qualificato Sekulic da un punto di vista prestazionale non è stato certamente di alto livello, ma la speranza è che contro un avversario stabilmente tra i primi 70 del ranking mondiale, con un passato recente da n°42 e in grado di esprimersi ottimamente sulle superfici rapide, Lorenzo possa alzare anche il suo di livello. Si tratta del primo scontro diretto tra i due.

Musetti e Rinderknech scenderanno in campo domenica 24 settembre, come 2°match dalle 07:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento cinese attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Chengdu 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.