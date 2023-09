Lazio-Monza 1-1, Palladino: “Partita che dà slancio, dobbiamo crederci”

“Siamo felici perché ci serviva una prestazione così contro una grande squadra. Venivamo da due prestazioni, contro Inter e Atalanta, in cui avevamo lasciato a desiderare: oggi abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi mi hanno fatto emozionare per come hanno giocato. Questa partita ci dà slancio. Potevamo perderla ma ci dà consapevolezza per il campionato”. Sono queste le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo il pareggio contro la Lazio ai microfoni di DAZN. “Ogni stagione è una stagione a sé, non bisogna mai fare il paragone con quelle passate. I ragazzi lo sanno, così come la società; il Monza deve continuare a crescere, ad esprimere gioco e giocarsela con tutte. Il nostro campionato e la nostra crescita passano attraverso queste prestazioni – prosegue -. Gagliardini? Poteva essere già a 3 gol. E’ un ragazzo che ha il gol nelle corde, ma al di là di Roberto dobbiamo alzare il livello e ci dobbiamo credere un po’ di più”, conclude Palladino.