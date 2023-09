Sakkari-Dolehide stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guadalajara 2023

Maria Sakkari se la vedrà contro Caroline Dolehide nella finale del WTA 1000 di Guadalajara 2023 (Messico), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località sudamericana. Entrambe vanno a caccia del titolo più importante della loro carriera. In semifinale la greca ha dominato le operazioni contro la francese Caroline Garcia. Successo convincente anche per la sorprendente statunitense, che ha estromesso in due set tirati la connazionale Sofia Kenin. Tutte e due, inoltre, hanno fatto fuori una giocatrice italiana nel corso della settimana. Sakkari ha sbarrato la strada a Camila Giorgi a livello di ottavi di finale mentre Dolehide ha cancellato ben quattro match point prima di prevalere in rimonta ai quarti su Martina Trevisan. Tra le due si tratta del primo precedente della carriera. L’ateniese partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Da vedere soprattutto quante energie saranno rimaste nel serbatoio della tennista a stelle e strisce, non abituata nel corso della carriera a giocare con così tanta continuità a certi livelli.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sakkari e Dolheide scenderanno in campo nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Le due giocatrici sono pianificate come secondo ed ultimo incontro della giornata sull’Estadio Akron de Tenis con inizio fissato non prima delle ore 02.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Sakkari e Dolheide garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.