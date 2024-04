Musetti-Fritz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming primo turno Masters 1000 Montecarlo 2024

Le indicazioni per seguire in diretta la sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, valevole per il primo turno del tabellone del Masters 1000 di Montecarlo 2024. Il tennista azzurro vuole dimenticare in fretta la sconfitta contro Borges all’Estoril e punta invece a ripartire dall’ottimo torneo di Miami, dove ha raggiunto gli ottavi. Musetti, che in terra monegasca difende i quarti di finale – raggiunti grazie ad uno storico successo ai danni di Djokovic – proverà proprio a regalarsi nuovamente una battaglia con il serbo al terzo turno. Innanzitutto, però, c’è da scalare la montagna Fritz, giocatore che predilige altre superfici ma che lo scorso anno riuscì a spingersi fino in semifinale. Musetti ha perso entrambi i precedenti (ma nessuno sulla terra rossa) e partirà leggermente sfavorito secondo i bookmakers.

SEGUI LA DIRETTA

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Musetti e Fritz scenderanno in campo oggi, domenica 7 aprile, come 4° match sul Court Rainier III dalle 11:00. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Musetti e Fritz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.