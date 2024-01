Musetti-Bublik stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Una gran bella vittoria negli ottavi per il tennista carrarino, che si è sbarazzato abbastanza nettamente di un Thompson magari non al 100% dopo le fatiche di Brisbane, ma comunque un osso duro sul veloce di casa. Invece sono arrivati i primi quarti di finale della stagione per l’azzurro, obiettivo che non era riuscito a centrare la scorsa settimana ad Hong Kong. Il prossimo impegno anche non è dei più semplici, contro un tennista sempre abbastanza difficile da decifrare come Bublik, ma in grado di esprimere – quando in giornata – un tennis di alto livello.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Bublik scenderanno in campo giovedì 11 gennaio come 4°match dall’01:30 ore italiane (dopo Lehecka-Jarry). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà due canali dedicati ovvero Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Infine, anche Sportface.it seguirà il match di Musetti, accompagnando i propri lettori con una diretta testuale, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.