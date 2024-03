Torres-Vis Pesaro oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Torres-Vis Pesaro sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. La seconda in classifica sarda vuole vincere per blindare ulteriormente il secondo posto che dà tanti vantaggi in ottica playoff, viceversa gli ospiti marchigiani cercano a tutti i costi di provare a uscire dalla zona playout per salvarsi direttamente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 256, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.