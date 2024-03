Giugliano-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Giugliano-Avellino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C derby campano entusiasmante allo stadio De Cristofaro tra l’ottava, che lotta per restare all’interno della zona playoff, e la terza, i lupi irpini, che ha ancora ambizioni quantomeno di secondo posto, mentre per la promozione diretta manca ormai troppo poco tempo e si sono persi troppi punti per strada in inverno. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 17.30 di sabato 23 marzo, diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.