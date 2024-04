MotoGP, GP Spagna 2024: programma, date, orari e diretta tv

La MotoGP lascia l’America per tornare in terra europea, con l’atteso Gran Premio di Spagna. Il motomondiale si reca a Jerez per il quarto appuntamento della stagione 2024, pronto a disputare un weekend caro a molti personaggi in griglia. Non mancano infatti gli spagnoli, dai fratelli Marquez a Jorge Martin, passando per Maverick Vinales e Aleix Espargaro fino alla nuova leva Pedro Acosta. Si scenderà in pista tra il 26 e il 28 aprile, concedendo due settimane di pausa a team e piloti dopo la gara statunitense. Il fine settimana prevede due gare, con il Gran Premio domenicale accompagnato, come di consueto, dalla sprint del sabato.

I piloti scenderanno in pista per la prima volta giovedì 26 aprile alle 10:45, quando scatterà il semaforo delle prove libere 1. Il prequalifiche andrà poi in scena alle 15:00, a chiudere così il primo giorno del weekend. Nella giornata di sabato, le qualifiche sono in programma per le 10:50 con il via del Q1, con il Q2 a seguire. Decretato l’ordine di partenza, i semafori si spegneranno per la prima volta alle 15:00 per la sprint race spagnola. Infine, l’evento si concluderà domenica con il Gran Premio pronto a partire alle 14:00. Tutte le sessioni saranno visibili agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport MotoGP e in streaming su Sky Go e NOW.