Alessandria-Vicenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Vicenza, match dello stadio Moccagatta valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione piemontese è già retrocessa in Serie D e ora può mettere la parola fine ad una stagione estremamente complicata, per poi pensare a ripartire nella prossima. La squadra veneta, dal suo canto, vuole vincere per provare a centrare un terzo posto che sarebbe fondamentale in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

RISULTATI E CLASSIFICA