Arzignano-Atalanta U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Atalanta U23, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine di casa è riuscita a salvarsi anche in questa stagione e adesso ha l’occasione di festeggiare questo traguardo davanti ai propri tifosi. La formazione nerazzurra, dal suo canto, vuole vincere in questa trasferta per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate, mentre gli ospiti arrivano da due successi e una sconfitta nelle ultime tre gare. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 28 aprile alle ore 16:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

