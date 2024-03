MotoGP, gara GP Qatar replica in chiaro: orari, programma e come seguirla

La MotoGP torna in pista per iniziare la stagione 2024. Sul circuito di Lusail, in Qatar, va in scena il primo Gran Premio stagionale. La bandiera verde è prevista per le 18:00 italiane di domenica 10 marzo, con la diretta disponibile agli abbonati Sky. Qualche ora più tardi, la gara sarà visibile anche in chiaro sul canale di TV8, con la replica in programma per le 21.35. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti.

COME VEDERLA IN DIRETTA

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE